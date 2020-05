Lille gaat op zoek naar nieuwe satellietclub in België en komt opnieuw bij dezelfde club uit

Het Franse Lille is op zoek naar een nieuwe satellietclub in België en zou opnieuw bij dezelfde club zijn uitgekomen. Van 2012 tot 2015 had de club al een samenwerkingsverband met Moeskroen.

Volgens La Dernière Heure zou Bernd Hollerbach, de trainer van Moeskroen, al vergevorderde gesprekken hebben gevoerd met het bestuur van Lille. Beide clubs hebben eerder al eenzelfde samenwerkingsverband gesloten van 2012 tot 2015. Verschillende talenten van de Franse club werden toen ondergebracht bij Moeskroen. Moeskroen zou vooral de financiële geldinjectie kunnen gebruiken, nadat het nipt hun proflicentie wist te behalen. De gesprekken worden gevoerd door Algemeen Directeur Paul Allaerts. De Thaise eigenaar, Pairoj Piempongsant zou het voor gezien willen houden bij Moeskroen en is op zoek naar een nieuwe koper.