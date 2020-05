Bornauw hoopt snel op een plekje bij de Rode Duivels: "Desnoods als waterdrager"

Sebastiaan Bornauw kent een uitstekend eerste jaar in de Bundesliga. De verdediger liet Anderlecht achter zich voor het Duitse avontuur en heeft zich die overstap nog geen moment beklaagd. De volgende stap? De Rode Duivels.

Bornauw speelt dan wel niet mee om de titel, de verdediger merkt weinig verschil tussen beide clubs. "Woensdag staat de wedstrijd tegen Hoffenheim op het programma. Spelen om er in te blijven in Duitsland, is zowat hetzelfde als spelen om de titel in België."

Bornauw doet het uitstekend in het hart van de defensie en wordt vaak vergeleken met Daniël Van Buyten. Ook die maakte furore in Duitsland en de Rode Duivels. "Ik hoop dat Martinez wel af en toe eens komt kijken. Maar ik moet realistisch blijven. Er staan nu nog wel heel wat verdedigers voor mij in de rij."

"Maar ik droom er wel van om ooit Rode Duivel te worden. Desnoods ga ik mee als waterdrager. Moest ik nu zelf bondscoach zijn, dan zou ik mezelf ook nog niet selecteren, hoor", blijft Bornauw nuchter.

Met Evenepoel op vakantie

Bornaauw kwam in de jeugd van Anderlecht ook supertalent Remco Evenepoel tegen. "Echt vaak zagen we elkaar niet, want Remco was een jaar jonger dan mij. Maar ik kwam hem wel eens tegen op vakantie in Lanzarote. Toen wist ik al dat het geen normale gast was."

"Ik was daar rustig wat aan het oefenen op mijn traptechniek, terwijl Remco aan me vroeg om even te gaan fietsen. Geen rustig fietstochtje, maar ineens 160 km. Ik verklaarde hem voor gek. Maar toen had ik wel door dat hij een supertalent was. Hij was bij Anderlecht ook altijd de beste op de fysieke testen."

Maar een doorbraak bij Anderlecht zat er niet in voor Evenepoel. Hij zag het niet zitten en koos voor een wielercarrière. "Ik denk wel dat zijn periode bij Anderlecht hem een afkeer heeft doen krijgen voor voetbal. Maar het heeft wel sterker gemaakt. Hij wil zich extra bewijzen en heeft die drang naar prestatiedruk."