Officieel: RWDM pikt verdediger met 1A-ervaring op bij failliete Lokeren

Door het faillissement van Sporting Lokeren moeten veel spelers op zoek naar een nieuwe club. Voor sommigen is de zoektocht volop bezig, Tracy Mpati heeft de zijne net afgerond.

RWDM maakt volgend seizoen zijn opwachting in het profvoetbal en probeert zich zo goed mogelijk voor te bereiden op 1B. Het bewijs daarvan is hun meest recente transfer. Tracy Mpati komt de rangen versterken. De rechtsachter tekende een contract in Molenbeek voor twee jaar en een optie op een jaartje extra.

De Brusselaars moeten geen transfersom betalen, want Mpati komt over van het failliete Lokeren. Daar was hij sinds 2017 aan de slag en dus heeft hij ervaring in 1A. Voor Lokeren kwam de Belg met Congolese roots uit voor Union, Racing Mechelen en White Star.