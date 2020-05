OFFICIEEL: Will Still is de volgende in de technische staf van Beerschot die contract verlengt

Beerschot maakt werk van zijn technische staf. De voorbije week kondigde de Antwerpse club drie contractverlengingen aan. Assistent Will Still is de laatste in de rij.

Eerst was er de contractverlenging van twee jaar voor keeperstrainer Patrick Nys, dinsdag volgde Frank Dauwen (3 jaar) en woensdag maakte Beerschot het nieuwe contract van assistent Will Still bekend.

De 27-jarige T2 zette zijn kribbel onder een nieuw, tweejarig contract. "Will verdient die appreciatie. Ik hoor niets dan positieve geluiden over zijn inzet en inbreng in de ontwikkeling van het team", aldus voorzitter Vrancken over het contractnieuws.

Hernan Losada

"Beerschot hoort thuis in 1A, zowel op als naast het veld. De passie van de supporters hier past bij mijn Engelse roots. Dit is meer dan voetbal voor hen", klinkt het bij Still zelf.

Is het na de contractverlengingen van de technische staf binnenkort aan T1 Hernan Losada. De besprekingen met de Argentijnse coach zijn al een poos aan de gang, maar witte rook kwam er nog niet.