Contract van Peter Maes wordt niet verlengd bij Lommel SK: trainer stapt niet mee in het nieuwe verhaal

Peter Maes zal volgend seizoen niet meer aan het werk zijn bij Lommel SK. Hij heeft mee voor de redding gezorgd dit seizoen, maar hij zal niet in het nieuwe verhaal stappen voor volgend seizoen.

Lommel SK werd overgenomen door City Football Group en de club begint dus aan een nieuw verhaal volgend seizoen, maar het zal zonder Peter Maes zijn. Volgens Het Belang van Limburg wordt het contract van de Limburger namelijk niet verlengd.

Peter Maes was zeer belangrijk dit seizoen voor Lommel SK, want de trainer zorgde mee voor de sportieve redding. Het is nog niet duidelijk wat de ex-trainer van onder meer Sporting Lokeren en Racing Genk in de toekomst zal doen.