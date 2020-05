Revelatie uit Serie A heeft drie Rode Duivels als grote voorbeelden: "Ik wil in zijn voetsporen treden"

Dejan Kulusevski was dit seizoen een van de revelaties uit de Serie A. De Zweed werd in januari dan ook door Juventus weggeplukt bij Parma en meteen weer uitgeleend aan de club. Zijn grote voorbeelden? Drie Rode Duivels.

"Ik heb voor Juventus gekozen vanwege het tactische vernuft van Maurizio Sarri. Ik denk dat ik veel van hem kan bijleren en perfect in hun spel pas", was de uitleg van Kulusevski aan Sky Sports Italia.

"In de rol die Eden Hazard had onder Sarri bij Chelsea zie ik mezelf het beste presteren. Ik keek vroeger naar al zijn wedstrijden. Hij is mijn favoriete speler", was de Zweed vol lof over onze landgenoot.

Niet alleen onze kapitein, maar ook enkele andere Rode Duivels behoren tot de favoriete spelers van Kulusevski. "De Bruyne behoort tot de vijf beste spelers ter wereld. Ik zou graag in zijn voetsporen willen treden en zo goed worden als hem."

De derde en laatste Rode Duivel die Kulusevski inspireerde is misschien wel de meest opvallende. "Ik draag het nummer 44 vanwege Adnan Januzaj. Ik, was ooit eens naar een wedstrijd van Manchester United gaan zien. Januzaj debuteerde die dag en kwam op het veld met een grote persoonlijkheid. Toen zei ik tegen mijn vader dat ik ooit net als hem wou worden."