Gareth Bale heeft genoeg van kritiek: "Als ik slecht speel, dan fluiten ze me uit en dan speel ik nog slechter"

Gareth Bale is niet de lievelingsspeler van het Madrileense publiek en dat uit zich in fluitconcerten. De Welshmen snapt niet zo goed waarom de fans het altijd op hem gemunt hebben.

Bale vindt dat de fluitconcerten bijdragen aan zijn slechte prestaties. "Als je niet goed speelt, dan beginnen ze te fluiten. Daardoor geraak je het zelfvertrouwen kwijt en begin je alleen maar slechter te spelen. Ik snap het niet zo goed."

Bale heeft het niet zo voor de aanpak die hij krijgt van de fans en maakt de vergelijking met Engelse fans. "Je zou die speler net moeten aanmoedigen als je merkt dat hij niet in de match zit. Dan zal hij vanzelf beter beginnen spelen en daar word je als fan ook alleen maar gelukkiger van. In Engeland beginnen ze te zingen, in Spanje beginnen ze te fluiten."

De aanvaller van Real Madrid denkt dat de fans in Spanje te veel belang hechten aan statistieken. "Je kan geweldig spelen, maar vijf wedstrijden niet scoren. Dan ben je zogezegd in slechte vorm. De fans hier kijken alleen maar naar doelpunten, assists en trucjes."

Bale krijgt vooral kritiek omdat hij opvalt met prestaties naast het voetbalveld en op het golfveld. Toch heeft de 30-jarige aanvaller al heel wat belangrijke doelpunten gescoord voor Real Madrid. Zo bezorgde hij eigenhandig Real Madrid al twee keer een Champions League overwinning en scoorde hij ook al in de Copa Del Rey na een legendarische rush.