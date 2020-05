Gent-voorzitter Ivan De Witte is voorzichtig ambitieus: "Volgend seizoen starten we met als doel de hoofdprijs"

Ivan De Witte is in de wolken. Sterkhouder Vadis blijft en met Roef en Botaka heeft de club er twee extra troeven bij.

Ivan De Witte kan tevreden terugblikken op het seizoen van AA Gent. De Buffalo's werden tweede in de competitie en maakten ook Europees indruk. Wat zijn de ambities dan voor volgend seizoen? "Dit seizoen waren we vicekampioen, wat moet de ambitie voor volgend seizoen dan zijn? Weer vicekampioen? Ik ga het niet te luid uitspreken, maar we willen minstens een challenger zijn voor Club Brugge. We gaan volgend seizoen starten om mee te doen voor de hoofdprijs."

Ze zeggen wel eens dat er ruis op de relatie tussen ons zit, maar dat is niet zo erg als iedereen denkt

Ondanks dat het huidige seizoen nog niet volledig afgewerkt was, denkt De Witte niet dat er iemand Club Brugge van een titel had gehouden. De voorzitter felicieert Club Brugge dan ook uitvoerig. "Ik wil wel benadrukken dat de titel van Club Brugge oververdiend is. Dat is het resultaat van een heel goed beleid. Ze zeggen wel eens dat er ruis op de relatie tussen ons zit, maar dat is niet zo erg als iedereen denkt. Ik breng hen mijn warmste felicitaties over. Maar... volgend jaar willen we het hen wel moeilijk maken."

En dat zal het dus doen met Botaka en Roef, ook sterkhouder Vadis tekende voor twee jaar bij. AA Gent mikt nog op twee à drie versterkingen. Al zal het vooral hopen dat goudhaantje Jonathan David blijft.

