Victor Valdés begint aan zijn allereerste avontuur als T1

Victor Valdes stopte een kleine drie jaar geleden met voetballen en stak zijn ambities om trainer te worden niet weg. Nu heeft hij zijn eerste functie als T1 te pakken.

Victor Valdes had een bijzonder succesvolle carrière als doelman. Zo won hij met Barcelona drie keer de Champions League. In 2014 vertrok hij bij de club van zijn hart, waarna het bergaf ging met zijn carrière. Hij belandde op de bank bij Manchester United en werd ook even uitgeleend aan Standard.

In 2018 werd hij jeugdcoach, eerst bij Moratalaz, daarna bij de beloften van Barcelona. Daar werd hij snel opzij geschoven na mindere resultaten in de Youth League. Nu mag hij zich opmaken voor zijn eerste avontuur als T1. Hij tekende een contract bij Spaanse derdeklasser UA Horta.