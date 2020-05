🎥 Spelers Salzburg vieren winst Oostenrijkse beker, ieder vanuit zijn eigen vakje

Salzburg won vrijdagavond vrij makkelijk de Oostenrijkse beker. De club, die indruk maakte in de Champions League, versloeg Austria Lustenau met 5-0. Niet de uitslag, maar wel de prijsuitreiking na de wedstrijd was het meest opvallende.

Iedere speler van Salzburg kreeg een eigen vakje toegewezen, waaruit de spelers mochten vieren. Nochtans hadden de spelers net 90 minuten lang contact gehad tijdens de wedstrijd.

RB Salzburg celebrate their Austrian Cup win, socially distant.



Is this really necessary, considering they've been in close contact with one another throughout the 90 minutes? pic.twitter.com/eEorBq8vXm