Barcelona ziet vijf wissels per wedstrijd niet zitten: "Dat gaat in ons nadeel werken"

Bij FC Barcelona zijn ze geen fan van de nieuwe regels die voorlopig zijn opgesteld. Die regels laten teams toe tot vijf keer te wisselen per wedstrijd.

Quique Sétien, de trainer van FC Barcelona, denkt dat de nieuwe regels nadelig zullen zijn voor zijn ploeg. "Wij zullen geschaad worden door die nieuwe regels. Wij maken vaak het verschil in de laatste minuten van een wedstrijd. Dat zal nu moeilijker worden, aangezien de tegenstander over frissere spelers zal beschikken."

"Ik ben geen voorstander van de heropstart van het voetbal. Ik heb ook naar de Bundesliga gekeken. Het is een raar soort voetbal. Er mist competiviteit en intensiteit. Daarnaast vrees ik voor blessures. De hitte en het lage ritme zullen daarvoor zorgen."

De Spaanse competitie lag twee maanden stil en hervat binnen twee weken. Dat is te kort dat voor de Barca-coach. "Ik had graag wat meer tijd gehad om mijn spelers voor te bereiden. We hebben amper twee weken gekregen. We konden zelfs geen video-analyse doen."