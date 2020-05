Geen Vanaken, geen Mignolet: deze speler werd door fans uitgeroepen tot Speler van het Jaar bij Club Brugge

Clinton Mata heeft er net als heel Brugge een fantastisch seizoen opzitten. De Angolese international speelde op een erg constant, hoog niveau. En dat wordt gewaardeerd.

De onvermoeibare verdediger werd door de fans namelijk uitgeroepen tot Player of the Year bij Club Brugge. Een mooie blijk van waardering, want Mata haalt het van kleppers als Vormer, Vanaken of Mignolet.

De 27-jarige Mata, die dit seizoen niet tot scoren kwam, ligt nog tot 2022 onder contract bij Blauw-Zwart.