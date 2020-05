KNVB-arts komt met opvallende conclusie: "Voetballen is veilig, ook tijdens corona"

Terwijl veel sporters zich zorgen maken om de veiligheid tijdens corona, meent de arts van de KNVB dat de kans op besmetting enorm klein is tijdens een wedstrijd.

Wanneer je drie minuten lang op minimum 30 centimer van elkaar bent, dan loop je risico om besmet te geraken. Dat berekende KNVB-arts Edwin Goedhart samen met Inmotio, een bedrijf gespecialiseerd in datatracking. "Tijdens een wedstrijd komen spelers niet vaak met elkaar in contact. Een spits en een verdediger wel, maar de rest komt bijna niet in contact met elkaar", zegt Goedhart aan Algemeen Dagblad.

"Gemiddeld zijn spelers amper 1,5 seconde binnen een afstand van 50 centimer van elkaar. Dat stelt niet zo veel voor. Ik heb zo'n 500 duels geanalyseerd en in 98,1% was er geen of minimaal risico op besmetting."

Daarmee komt Goedhart tot de conclusie dat er weinig risico op besmetting is. "Ik kan zeggen dat voetbal een veilige sport is, ook tijdens corona. Ik was ook verrast toen ik de resultaten zag. Je kan het risico op besmetting nooit helemaal uitsluiten, maar als je de regels respecteert, dan is voetballen veilig."