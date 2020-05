Ex-speler van Racing Genk trekt naar de tweede klasse van Roemenië

Igor Lolo, een ex-Ivoriaanse international die in het verleden bij onder meer Racing Genk en Westerlo speelde, gaat aan de slag bij Pandurii, een club in de Roemeense tweede klasse. Hij gaat er werken als trainer voor de verdedigende spelers.

Igor Lolo, een 37-jarige verdediger die in het verleden bij Racing Genk, Beveren, Beerschot en Westerlo speelde, heeft een nieuwe job gevonden in de voetbalwereld. De ex-international van Ivoorkust trekt namelijk naar Pandurii in Roemenië.

Lolo wordt coach van de defensieve afdeling van de Roemeense tweedeklasser. Het doel van de club is om binnenkort opnieuw te promoveren naar de Roemeense eerste klasse.