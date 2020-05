Thorgan Hazard en Jadon Sancho tonen hun klasse in zeer vlotte overwinning van Borussia Dortmund

Borussia Dortmund heeft deze avond met 1-6 gewonnen op het veld van SC Paderborn. Thorgan Hazard speelde opnieuw uitstekend met één doelpunt en één assist, maar ook Sancho was sterk met een hattrick.

In de eerste helft was Dortmund de betere ploeg, maar de bal wilde er nog niet in. Hazard en Guerreiro kregen de beste kansen, maar al bij al was het te mager. In de tweede helft lukte het wel voor de bezoekers.

Thorgan Hazard was de gevaarlijkste man op het veld en in de 54ste minuut werd het beloond met een doelpunt. Drie minuten later was SC Paderborn uitgeteld en scoorde ook Jadon Sancho. Toch kwam de thuisploeg nog even terug in de wedstrijd na een doelpunt van Hünemeier, maar daarna ging Dortmund op de gaspedaal staan.

In het slot scoorde Jadon Sancho zijn tweede (assist van Hazard) en derde van avond en ook Hakimi en Schmelzer kwamen nog op het scorebord. Zo werd de eindstand 1-6 en komt Dortmund terug tot op 7 punten van Bayern München. SC Paderborn blijft laatste.