Italiaanse voetbalbond wil fans weer zo snel mogelijk in de stadions laten: "Hopelijk nog voor het einde van dit seizoen"

De Serie A zal als laatste competitie van de grote vijf weer op gang komen en net als in alle andere landen zal dat zonder publiek zijn. Al hopen ze in Italië toch weer snel fans te kunnen toelaten.

"Momenteel is daar nog geen sprake van. Het is nog te vroeg om daarover te debatteren", klinkt het bij Gabriele Gravina, voorzitter van de Italiaanse voetbalbond. "Maar ik hoop echt dat we nog voor het einde van het seizoen weer fans kunnen toelaten."

"Ik volg de ontwikkelingen constant op. Het zal niet lukken om alle fans toe te laten in de stadions, maar we mogen wel hopen op een deel ervan. Het zal vooral belangrijk zijn dat we de veiligheid kunnen blijven garanderen en de nodige voorzorgsmaatregelen treffen."

De herstart van de competitie staat in Italië gepland op 20 juni. "Vooraleer we nog maar denken aan fans terug in de stadions te laten, zullen we moeten afwachten hoe de heropstart van de competitie zal verlopen. Pas dan kunnen we verder kijken. Maar het zou wel een beloning zijn voor de fans, als we ze dit seizoen nog terug in de stadions kunnen laten."