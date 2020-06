Wordt dit de eerste transfer van het nieuwe Oostende? Ex-speler van Lille en Galatasaray in de belangstelling bij Kustploeg

KV Oostende heeft een nieuw bestuur en ook nieuwe ambities. In de Franse pers wordt de club gelinkt aan een pion met veel ervaring in de Ligue 1.

Amiens is het slachtoffer geworden door de stopzetting van de Franse competities. De club werd veroordeeld tot degradatie en dat heeft uiteraard gevolgen voor de spelerskern. Trainer Luka Elsner dreigt spelers te verliezen. Aurélien Chedjou is er daar een van.

De 34-jarige verdediger zou volgens Footmercato in de belangstelling staan van KV Oostende. Er werd nog geen bod uitgebracht op de Kameroense international die nog tot 2021 onder contract ligt bij Amiens. Zijn dossier zou wel bovenaan de stapel liggen bij Pacific Media Group, de nieuwe eigenaar van KVO.

49 caps voor Kameroen

Chedjou is een centrale verdediger die de nodige adelbrieven kan voorleggen. Aan de zijde van Eden Hazard veroverde hij in 2011 als titularis de landstitel met Lille. Sinds vorig seizoen speelt hij opnieuw in de Ligue 1, maar de degradatie afwenden met Amiens lukte niet voor de 49-voudige international.