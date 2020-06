Oliver Kahn praat met Bayern-bestuur om fans opnieuw toe te laten in Allianz Arena

Bayern München stormt af op een achtste opeenvolgende landstitel. De Rekordmeister won al zijn partijen sinds de hervatting, waaronder de topper tegen Borussia Dortmund, en begint stilaan te denken aan wedstrijden voor publiek.

Als het aan bestuurslid Oliver Kahn ligt dan zouden er binnenkort terug fans worden toegelaten in de Allianz Arena van Bayern München. De gewezen doelman overweegt het althans.

Bij Sky gaf Kahn toe dat er in de bestuurskamer van FCB al gesproken werd over het opnieuw toelaten van publiek. "We moeten nog bekijken hoeveel mensen er dan in het stadion zouden mogen, maar wellicht zo'n 10.000 à 11.000 fans", aldus Kahn, die er ook nog geen datum op wou plakken.

Ondertussen werd er dit weekend al met fans gevoetbald in Europa. In Hongarije gingen de stadionpoorten open voor fans, weliswaar met afstandsbeperkingen. Ook in Rusland is men van plan om te hervatten aan een stadioncapaciteit van 10%.