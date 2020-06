Charly Musonda Jr. werkt aan zijn comeback: "Ik wil terug naar Chelsea en mijn stempel drukken"

Charly Musonda Jr. is herstellende van een ernstige knieblessure en hij kijkt uit naar zijn terugkeer op het veld. Hij hoopt ook een nieuwe kans bij Chelsea te krijgen en hij wil daar zijn stempel drukken.

Charly Musonda Jr. werd vaak gezien als één van de beste spelers van zijn generatie. Een paar ongelukkige leenkeuzes en een ernstige blessure hebben zijn ontwikkeling vertraagd. Dit seizoen speelde hij slechts drie wedstrijden voor Vitesse.

"Ik kreeg te horen dat mijn revalidatie bijna een jaar zou duren," zei de Belg in een video-interview met RTL Sport. "Ik had de operatie 7-8 maanden geleden en ik heb sindsdien hard gewerkt. Ik begin opnieuw te lopen."

De huurspeler van Chelsea hoopt zo snel mogelijk weer op het veld te staan en hij heeft nog ambitie. "Ik droom ervan om met de Rode Duivels te spelen. Ik denk er nu niet aan omdat ik geblesseerd ben. Eerst moet ik spelen en ik wil terug naar Chelsea om mijn stempel daar te drukken."

Bij Chelsea zou hij de vervanger kunnen worden van zijn goede vriend Eden Hazard. "Het ging heel goed met hem. Hij was mijn beste vriend bij Chelsea. Hij nodigde mij uit in zijn huis en hij gaf mij advies. Hij is een heel goed mens. Hij nam me mee als een klein broertje."