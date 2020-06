Club Brugge plukt hoofd van medische staf weg bij stadsrivaal Cercle

Personele wijzigingen bij Club Brugge. De landskampioen neemt afscheid van twee clubdokters. Voor vervanging kwamen ze terecht bij stadsrivaal Cercle Brugge.

"Club Brugge en dokters Thierry en Lode Dalewyn gaan in onderling overleg uit elkaar. Beide dokters werkten sinds zeven jaar voor Club Brugge. Tegelijkertijd kondigt Club ook de komst aan van 2 nieuwe dokters: Dokter Bruno Vanhecke en dokter Thomas Tampere", berichtte blauw-zwart tijdens het lange weekend op haar webstek.

Club ging Vanhecke wegplukken bij stadsrivaal Cercle Brugge. Hij is verbonden aan het AZ Delta Roeselare en is al negen jaar het hoofd van de medische staf bij De Vereniging. Thomas Tampere is chirurg op de dienst Orthopedie en Traumatologie van het UZ Gent.