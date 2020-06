Logan Bailly wacht nog op zijn geld in Namen: "Als ik nog maar een kwart vertel van wat ik hier meemaak..."

Logan Bailly is een kleurrijk figuur, dat is nog maar een understatement. Ondertussen speelt hij bij UR Namur in Tweede Amateur, waar hij naar alle waarschijnlijkheid ook zal vertrekken.

De carrière van Bailly oogde veelbelovend. Doelman van Genk, Borussia Mönchengladbach én Rode Duivel. Maar stelselmatig moest de doelman zijn carrière ook opnieuw afbouwen. Zijn laatste profclub was Moeskroen, waar zijn contract in 2018 ontbonden werd. Ondertussen verdedigt hij het doel in Namen bij UR Namur. "Ik ben top en flop geweest", geeft Bailly zelf toe. "Al vertel ik nog maar een kwart van wat ik heb meegemaakt... je zou eens goed lachen", aldus Bailly bij La Meuse. De kans dat hij volgend seizoen voor UR Namur uitkomt, is zeer klein. "Sinds februari heeft bijna niemand iets van zijn loon gezien. Corona zou het excuus zijn. Ik wou de nieuwe baas nog tegemoet komen, maar dat zag hij ook niet zitten. Van hem moesten we zelf maar wijn verkopen om voor een inkomen te zorgen", zegt Bailly. Volgend seizoen? "Ik kijk op geenenkele club neer" Naar waar trekt Bailly dan volgend seizoen trekt, staat nog niet vast. De 34-jarige doelman hoopt alleszins nog even door te gaan. "Qua niveau kan ik niet zeggen waar ik zal spelen. Ik kijk op geenenkele club neer. Maar het zal tijd kosten, ik ben ondertussen ook wat kilo's bijgekomen en heb al even niet meer getraind."