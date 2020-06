Kostic out, Muscat in bij STVV... Dat was al maanden het plan

Milos Kostic heeft acht wedstrijden gekregen bij STVV en werd nu bedankt voor bewezen diensten. In ieder geval was het nooit de bedoeling om met hem volgend seizoen aan te vatten.

Hoe hebben ze dat eigenlijk aan de Sloveense trainer wijsgemaakt toen hij overnam? De Japanse eigenaars waren immers nooit van plan om met Kostic door te gaan. DMM.com wou de Australiër Kevin Muscat en haalde die na het ontslag van Marc Brys en de heel korte regeerperiode van Nicky Hayen reeds naar Stayen.

Enige probleem: het Australische trainersdiploma van Muscat werd niet erkend door de UEFA en dus mocht hij niet op de bank plaatsnemen. Tussenpaus Kostic moest dan de honneurs maar even waarnemen zodat Muscat in alle rust als technisch directeur volgend seizoen al kon voorbereiden.

Het was echter altijd de bedoeling dat Muscat het trainerschap op zich ging nemen. Kostic bleek de voorbije maanden ook al een stropop te zijn, want er gingen hardnekkige geruchten dat Muscat ook toen al de touwtjes in handen had.

Wat de Japanse eigenaars zien in een Australische coach en waarom ze hem op handen dragen, is nog niet duidelijk. In ieder geval hebben ze een hoge pet op van de man die als trainer enkel maar Melbourne City onder zijn hoede had.