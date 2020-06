Opvallend: Real Madrid zal resterende thuiswedstrijden van dit seizoen niet afwerken in Santiago Bernabeu

Real Madrid zal dit seizoen geen wedstrijden meer spelen in Santiago Bernabeu. Ze maken namelijk van de coronacrisis gebruik om het stadion te renoveren. Ze gaan hun thuiswedstrijden afwerken in het Estadio Alfredo di Stéfano in het trainingscomplex in Valdebebas.

Er zullen dit seizoen geen wedstrijden van de Spaanse competitie meer plaatsvinden in Santiago Bernabeu. Real Madrid is namelijk met renovaties bezig, omdat er geen supporters worden toegelaten door de coronacrisis. Volgens Sporza zal de Spaanse topclub daardoor haar thuiswedstrijden afwerken in het Estadio Alfredo di Stéfano in het trainingscomplex in Valdebebas. De eerste wedstrijd van Real Madrid staat op 14 juni op het programma. Dan nemen ze het op tegen SD Eibar.