1B-clubs bijna gedwongen om boven hun stand te leven: geef ze meer kans om te promoveren

Het rapport dat Deloitte woensdag publiceerde over het professionele voetbal in België toont aan dat er in de Proximus League veel wordt uitgegeven aan spelerslonen. In sommige gevallen onverantwoord veel, maar het is dat of helemaal ten onder gaan.

Even de cijfers van Deloitte erbij halen. Van de inkomsten die de acht clubs in 1B in het seizoen 2018/19 genereerden, werd 74,6% besteed aan lonen. In de G5, waar een speler uiteraard meer betaald krijgt, ligt dat percentage een stuk lager, op 46,3%. Een speler uit 1B verdiende vorig seizoen gemiddeld 110.000 euro bruto, tegenover 90.000 euro bruto in 2017/18.

Je zou je kunnen afvragen waarom clubs in tweede klasse driekwart van hun inkomsten meteen terug aan de spelers uitbetalen. De reden is voor de hand liggend. "In de zeer concurrentiële voetbalsector is er een continue druk voor de clubs om hun salarissen te verhogen, en zo talent te behouden en nieuw talent aan te trekken", verklaart Deloitte die gang van zaken. Een voetballer is naast een sporter ook een werknemer die financiën zeker laat meespelen in zijn keuze voor een werkgever.

Simpel uitgelegd: clubs die hun spelers minder betalen hebben waarschijnlijk ook minder kwaliteit in de rangen en kunnen promotie vergeten. Dit seizoen speelden OHL, Beerschot, Union, Virton, Westerlo voor promotie. Ook Lokeren wou meteen weer naar de Jupiler Pro League. Vijf (of zes) van de acht clubs die strijden om een plekje in 1A, dat is om problemen vragen. En het is een bloederige strijd geworden, kijk maar naar de licentieperikelen. De opgesomde clubs leven allemaal van het geld van een buitenlandse investeerder. Beerschot ook, maar de club is voor 50% in Belgische handen.

Oplossing?

De clubs gaan niet uit zichzelf beslissen om plots veel minder uit te geven aan spelerslonen. Toch niet als ze in de running willen blijven voor promotie. De eenvoudigste oplossing, en die hebben ze tijdens de competitiehervorming laten schieten, is om minstens twee ploegen recht te geven op promotie.

Waar twee (of meer) promovendi zijn, zullen ook twee clubs uit 1A geslachtofferd worden. Meer kans op degradatie zien de kleinere ploegen uit de Jupiler Pro League natuurlijk niet zitten. Dat is meteen ook de reden waarom er geen hervorming werd doorgevoerd.

Het getuigt wel van weinig visie op lange termijn. Het moest maar eens gebeuren dat een middenmoter uit 1A een slecht seizoen draait en naar 1B zakt. Zou die club dan spijt hebben dat ze nooit voor twee of meer promovendi in 1B heeft gestemd?

Dus daarom: maak het eenvoudiger voor clubs om naar de Jupiler Pro League te promoveren. Het zou niet alleen veel druk wegnemen bij de clubs in 1B. Het zou ook de straf voor de degradant uit 1A (als enige zakken en weinig vooruitzicht hebben op promotie) milder maken. Wie weet zal dan ook de verhouding loonkosten/inkomsten bij de K11 (64,4%) dalen.