Belgische clubs gaan er financieel weer op achteruit: 45 miljoen aan makelaars, minder grote transfers

De inkomsten van de Belgische clubs zijn in het seizoen 2018-2019 gestegen. Tot zover het goeie nieuws dat studiebureau Deloitte te melden had. Maar de kosten - vooral de lonen - en de makelaarsvergoedingen zijn alweer gestegen.

Hoewel de inkomsten gestaag toenamen in 18/19, kan een gelijkaardige tendens worden vastgesteld voor de kosten. De totale kosten voor spelerslonen, de grootste kostenpost voor de clubs, liepen op tot €249 miljoen in het seizoen 18/19, wat zich vertaalt in een gemiddeld jaarlijks brutoloon van €233.000 vergeleken met een totaal bedrag van €214 miljoen in 17/18, wat resulteert in een gemiddeld jaarlijks brutoloon van €211.000.

Van het gemiddeld jaarlijks bruttoloon in €233.000 in seizoen 18/19 is de verdeling: €207.000 brutoloon en €26.000 bijdragen voor groepsverzekering.

De verhouding tussen loonkosten en inkomsten, berekend door spelerslonen te verdelen door de totale inkomsten (exclusief transfers), daalde van 56% naar 55,2%. Dit duidt op een iets grotere toename van de inkomsten, vergeleken met de kosten voor spelerslonen. Naast de stijgende spelerslonen gingen ook de loonkosten voor andere medewerkers omhoog, maar in mindere mate.

Minder inkomsten van transfers, meer makelaarskosten

Spelerstransfers vormen een ander belangrijk aspect in de rendabiliteit van een club. De nettoboekwaarde van het transferresultaat, die de verkoop en aankoop van spelers in rekening neemt, afschrijvingen van spelers en de makelaarscommisscies, zakte van €73,3 miljoen in 17/18 tot €22,4 miljoen in 18/19.

Deze neerwaartse trend wordt in de hand gewerkt door verschillende factoren, waaronder de aanhoudende stijging van de transferbedragen. De waarde van spelers op de balans van de clubs bedroeg €172,3 miljoen in 18/19, goed voor een toename van 22% vergeleken met 17/18, een gemiddelde jaarlijkse groei van 24% sinds 16/17.

Minder grote transfers

De verminderde uitgaande transferactiviteit naar de vijf grootste buitenlandse competities - Big Five - in 18/19 vergeleken met 17/18 resulteert in lagere transferinkomsten voor de clubs en vormt een gedeeltelijke verklaring voor de afname van het nettotransferresultaat.

Makelaarscommissies vormen een andere variabele die het nettotransferresultaat negatief kan beïnvloeden. In België werd een totaal van €45 miljoen aan commissies uitgekeerd aan 289 actieve makelaars in 18/19, goed voor een toename van €8 miljoen vergeleken met het seizoen 17/18. Van dit bedrag werd €26 miljoen (57%) uitgekeerd voor inkomende en uitgaande transfers en €19 miljoen (43%) voor bemiddeling, zoals contractvernieuwingen. Meer dan een derde van de totale makelaarscommissies (37%) belandt in de handen van de vijf grootste makelaars.