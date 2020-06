De Jong mocht zelf zijn trainingen niet meer bepalen: "Wat een slag in mijn gezicht"

Door het ontslag van Max de Jong verdween het langstdienend lid van de technische staf van Anderlecht. Acht jaar leek hij alles en iedereen te overleven, maar ineens werd hij opzij geschoven.

Het was vooral de invulling van zijn taken die hem zelf deed besluiten om er een einde aan te maken. "In mijn evaluatie met Kompany en Vercauteren vertelde Vincent dat hij dacht aan een extra keeperstrainer, zoals bij Man City of de Rode Duivels. Nochtans wonnen we eerder trofeeën terwijl ik altijd alleen werkte met mijn keepers. Aanvankelijk was het plan om in mijn laatste jaar een nieuwe keeperstrainer op te leiden, maar dan kwam het beste", zegt hij in Het Nieuwsblad.

De Jong mocht zelf de inhoud van zijn trainingen niet meer bepalen. "Wat een klap in mijn gezicht. Na acht jaar bij Anderlecht stelde ik plots niets meer voor. Daar ging voor mij de deur dicht. Ik wilde niet langer doorgaan als vijfde wiel aan de wagen. Eigenlijk had ik het moeten weten. Peter Verbeke stuurde me een lijst met 25 namen van potentiële nieuwe keepers en vroeg om advies. Ik antwoordde, maar kreeg nooit repliek.”