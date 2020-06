Mister Michel na 'degradatie' van zoon Michael: "Ik ga niemand op de tenen trappen"

Het is na Van den Stock-Van Holsbeeck eigenlijk de tweede regeerverandering bij Anderlecht. Michael Verschueren was immers de man die mee de deal met Marc Coucke bewerkstelligde. Beiden verdwijnen nu weer naar de achtergrond.

Verschueren was in het begin de vertrouwensman van Coucke en ging zelfs mee naar de parking op Zulte Waregem toen de fans revolteerden. Later werd hij door Coucke aangesteld als sportief manager, maar het vertrouwen brokkelde langzaam af.

Met Vincent Kompany was er wel een klik, maar toen Wouter Vandenhaute op de proppen kwam, voelde Verschueren de bui al hangen. Voor zijn vader, Mister Michel, zal het uiteraard ook wel een klap zijn.

"Ik ga me daar niet te veel in moeien", reageert hij bij Sporza. "Ik had dit een beetje verwacht, maar ga ook niemand op de tenen trappen. Ik denk dat alles samengevat kan worden in 1 zin: nieuwe bazen, nieuwe wetten. Daar moet iedereen zich bij neerleggen."