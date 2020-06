Beerschot kan mooie cijfers voorleggen: al meer dan helft aantal abo's verkocht als vorig seizoen

Beerschot zal ook volgend seizoen op zijn trouwe schare fans kunnen rekenen. Daar mag het alvast van uitgaan, of het nu in 1A of 1B is. Het is immers niet enkel bij Club Brugge en KV Mechelen dat de abonnementenverkoop vlotjes verloopt.

Ook bij Beerschot zijn er al heel wat supporters bereid gevonden om zich een abonnement voor volgend seizoen aan te schaffen. Reeds 3200 zijn er over de toonbank gegaan. Om alles in zijn perspectief te plaatsen: vorig seizoen waren er 6000 abonnees. Rekening houdende met het feit dat we nog altijd maar begin juni zijn zit de kans er zeker in dat Beerschot deze keer beter gaat doen dan die 6000. Zeker als de promotie naar 1A bewerkstelligd kan worden. Er zijn momenteel ook speciale t-shirts te koop, aan een prijs van dertig euro. Daar werden al 1800 stuks van verkocht.