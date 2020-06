Lierse Kempenzonen haalt ex-speler terug en kan zijn fans al negende nieuwkomer voorstellen

Lierse Kempenzonen heeft zich al verzekerd van heel wat vers bloed met het oog op volgend seizoen. Reeds acht nieuwkomers tekenden op het Lisp en daar is nu een negende bijgekomen. Ibrahim El Ansri gaat twee jaar voor Lierse Kempenzonen voetballen.

De 23-jarige El Ansri heeft sowieso al een band met Lier. De middenvelder speelde tot 2018 voor geel-zwart. Vorig seizoen was "Brik", zoals zijn roepnaam luidt, actief bij Thes Sport. Bij de Limburgers was hij een onbetwiste titularis.

Terug profvoetballer

Nu volgt er dus een thuiskomst op het oude nest. El Ansri tekende voor twee seizoenen. "Eerst en vooral wil ik het bestuur en de coach van Lierse bedanken voor deze kans", klinkt het in een eerste reactie op de clubsite. "Ik ben blij terug profvoetballer te zijn."

De omgeving mag voor hem geen geheimen kennen. "Op het Lisp is het voor mij allemaal begonnen als voetballer. De drang om mij te bewijzen is enorm groot. Ik ben ambitieus en hoop met Lierse verdere stappen te zetten in mijn carrière."