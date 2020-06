Standard krijgt straks duidelijkheid van Preud'homme, maar beslissing lijkt al genomen

Bij Standard weten ze eigenlijk al wat er gaat gebeuren. Michel Preud'homme schept vandaag klaarheid over zijn verdere rol bij de club, maar dat zal niet meer als hoofdtrainer zijn.

De 61-jarige Preud'homme heeft zijn opties afgewogen en heeft geen zin meer in een rol als hoofdtrainer. Wel wil hij nog verder gaan als sportief directeur, want zijn contract bij de Luikenaars loopt nog voor twee jaar. Sowieso ziet hij zich niet naar een andere club trekken, daarvoor is de liefde voor Standard te groot.

Preud'homme gaat het Standard-bestuur daarvan vandaag op de hoogte brengen. Hij wil daarna zo vlug mogelijk aan de slag om een nieuwe hoofdtrainer te helpen vinden. Waarschijnlijk gaat die uit het buitenland komen...