'Miljoenen Coucke en Financial Fair Play blazen mogelijk nieuw leven in stadiondossier Anderlecht'

Marc Coucke nam een stap terug als voorzitter van Anderlecht, maar liet wel zijn kapitaal van 50 miljoen euro achter in de club. De Pro League dreigt met sancties, maar paars-wit heeft misschien wel een oplossing achter de hand.

De 50 miljoen van Coucke werd omgezet van schulden in kapitaal en dat druist in tegen de regels van de Financial Fair Play van de UEFA. Het vers kapitaal mag niet gebruikt worden als bijvoorbeeld transfergelden.

Anderlecht kan het geld echter wel investeren in zijn stadion om zo de regels te omzeilen. Marc Degryse liet zich in Het Laatste Nieuws al ontvallen dat Vandenhaute het stadiondossier op Anderlecht nieuw leven wil inblazen.