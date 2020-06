Bertrand Crasson over zijn eerste trainersavontuur: "We hebben geschiedenis geschreven"

Ex-Anderlechtverdediger Bertrand Crasson vertrok in mei bij Dudelange en wil opnieuw op zoek naar een nieuwe trainersfunctie.

Bertrand Crasson begon bij Dudelange aan de zijde van Emilio Ferrera om de kneepjes van het trainersvak te leren. Maar enkele maanden later werd hij al gebombarbeerd tot hoofdcoach wanneer "zijn mentor" in september moest vertrekken.

"Het was een heel fijne ervaring om Dudelange te coachen", vertelt Bertrand Crasson ons. "We hebben gezamenlijk beslist om het contract niet te verlengen. Het doel was een Europees ticket en dat hebben we niet gehaald. We zijn van de 12e naar de 5e plaats gegaan en er waren nog 9 speeldagen te gaan voor het coronavirus de competitie stillegde. Ik ben er wel van overtuigd dat we op weg waren om ons doel te halen", is Crasson optimistisch.

Historische prestatie in Europa League

Onder het bewind van Crasson is Dudelange de eerste Luxemburgse club geworden die een overwinning kon boeken in de Europa League. Op het veld van APOEL Nicosia werd het na een spektakelrijke wedstrijd 3-4. "Daarmee hebben we geschiedenis geschreven, een fantastisch moment en een fantastische herinnering", blikt de ex-Rode Duivel terug. "We zijn de campagne geëindigd met 4 punten maar dat hadden er evengoed 6 kunnen zijn aangezien Qarabag pas in de blessuretijd gelijkmaakte. Maar het was een toffe campagne waarin we ook tegen Sevilla mochten spelen", aldus Crasson.

Toekomst?

Crasson is nu op zoek naar zijn volgende uitdaging als trainer. "Ik heb contacten met clubs uit Azië en het Midden-Oosten. Daar is enorm veel passie en vuur voor het voetbal. Het niveau daar wordt ook elk jaar beter en de infrastructuur is er enorm goed.

In België? Dat is moeilijk... De trainersmarikt is daar nogal gesloten. Ik wil me blijven verbeteren. We zullen wel zien waar ik terechtkom", besluit Bertrand Crasson.