Griezmann heeft carrière al helemaal gepland: Eerst CL winnen, dan naar Amerika

Antoine Griezmann heeft de resterende jaren van zijn carrière al helemaal uitgestippeld, al moeten er wel aan wat voorwaarden voldaan worden.

Griezmann wil met Barcelona eerst nog de competitie én de Champions League winnen, voor hij een aan een nieuw hoofdstuk wil beginnen. De 29-jarige aanvaller werd twee jaar geleden wereldkampioen met Frankrijk. Een CL-trofee zou hem mee in het rijtje der groten plaatsen. Barcelona won in 2015 voor de laatste keer de Champions League door Juventus met 3-1 te verslagen in de finale.

"De stap erna is het WK (opnieuw) winnen met Frankrijk. En dan wil ik mijn carrière beëindigen in de MLS. Voor welke ploeg ik zou willen spelen? Geen idee, maar ik wil meedoen voor de prijzen", reageert Griezmann bij de LA Times. Griezmann heeft nog een contract lopen tot 2024. Als dat contract ten einde is, zal hij 33 zijn.