Broos kaart ondervertegenwoordiging Belgische coaches in eerste klasse aan: "Iedereen wil enkel z'n eigen hachje redden"

De Jupiler Pro League wordt niet alleen overspoeld door buitenlandse spelers, ook buitenlandse trainers zijn in de meerderheid in vergelijking met hun Belgische collega's. Hugo Broos luidt de alarmbel.

BFC Pro, een vakbond voor trainers, werd in 2011 opgericht om het probleem aan te kaarten, maar van die organisatie is ondertussen al enkele jaren geen sprake meer. De ondervertegenwoordiging van Belgische coaches blijft ondertussen wel een thema.

Hugo Broos ziet het met lede ogen aan: "In Nederland is de trainersvakbond aanwezig in de vergaderingen over de competitiekalender. In Frankrijk is er een enorm protectionisme over de lokale coaches", zegt de ex-coach van onder meer Anderlecht in Het Laatste Nieuws.

"Enkel als je een volgepakt palmares hebt, kom je daar als buitenlander binnen. Dat krijg je als je een front vormt van niet drie, niet twaalf, maar honderd gediplomeerde trainers. Dán sta je stevig in je schoenen. Bij ons is het ieder voor zich. Iedereen wil enkel z’n eigen hachje redden."