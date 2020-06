KV Kortrijk roomt zijn spelerskern flink af: Kerels nemen afscheid van bijna volledig elftal

Kleinere spelerskernen en meer kansen voor de jeugd. Zo zal het Belgisch voetbal er uit gaan zien in het post-corona tijdperk. Dat is voor KV Kortrijk niet anders. De West-Vlamingen nemen afscheid van maar liefst 10 namen.

Azouni, Bruzzese, Rolland en Kage zijn allen einde contract en de club lijkt niet meteen aanstalten te maken hun verbintenis te willen verlengen. Ook op Kovacevic, Ajagun en Ezekiel wordt niet meer gerekend in het Guldensporenstadion.

Andriy Batsula lijkt ook te gaan vertrekken. De Kortrijkzanen zitten in vergevorderde gesprekken met Dinamo Minsk over een verhuur. De toekomst van goalie Jakubech is nog onduidelijk door de hoge aankoopoptie die zijn moederclub Lille op de Slowaak geplakt heeft. De Braziliaan Tuta keert sowieso terug naar Eintracht Frankfurt na zijn huur.

Sterkhouders

Bovendien staan er met Terem Moffi en Julien De Sart twee sterkhouders in de belangstelling van respectievelijk Anderlecht en Standard. Kortrijk zou er binnen enkele maanden dus wel eens heel anders kunnen gaan uitzien.