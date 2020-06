Heeft Anderlecht met Wellenreuther een penaltyspecialist in huis gehaald? "Hij pakt drie van mijn vijf strafschoppen op training"

Jordy Croux deelde bij Willem II de kleedkamer met doelman Timon Wellenreuther en de twee oefenden op training wel eens op strafschoppen.

Jordy Croux, sinds dit seizoen actief bij Roda JC, had het niet makkelijk om een elfmeter voorbij Timon Wellenreuther, de meest recente aankoop van Anderlecht, te schieten.

"Hij is een ongelofelijke penaltypakker. Op training oefende ik vaak op strafschoppen. Ik zweer het je: gemiddeld pakte Timon drie van mijn vijf penalty’s. Ze waren nochtans niet slecht getrapt en ik varieerde: hard, zacht, geplaatst, door het midden, in de hoek… Ongelofelijk", was de 26-jarige Croux lovend over zijn voormalige ploegmaat in Het Belang van Limburg.

Wat zijn andere kwaliteiten betreft, vergelijkt Croux hem met Hendrik Van Crombrugge. "Getalenteerd, goeie reflexen op zijn lijn en een keeper die uitstekend meevoetbalt. Hij past dus perfect in de visie van Vincent Kompany", besloot hij.