Interessant voor Waasland-Beveren? BAS geeft amateurclubs ongelijk en baseert zich op Nederland

16 amateurclubs hadden een klacht neergelegd bij het BAS om de beslissing van eind maart terug te draaien. De clubs wilden niet dat de stand op dat moment als eindstand werd beschouwd en klaagden het stopzetten van de competitie aan. Het BAS ging daar echter niet in mee.

"De vordering wordt ongegrond verklaard, omdat de beslissing zoals die genomen werd door de KBVB niet kennelijk onredelijk was, zo luidt het", vertelt advocaat Johnny Maesschalck in HLN. "Het BAS heeft zijn inspiratie voor deze uitspraak in Nederland gehaald, waar ook Cambuur en De Graafschap het stopzetten van de competitie tevergeefs aanvochten."

In Nederland duidde men echter geen stijgers en dalers aan. Als het BAS zich op de Nederlandse beslissing inspireert, kan dat interessant zijn voor Waasland-Beveren.

Een deel van de amateurclubs diende ook klacht in bij de Belgische Mededingingsautoriteit.