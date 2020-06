Hoffenheim liet destijds Thibaut Courtois links liggen: "Hij had een buis op wiskunde"

Thibaut Courtois keept tegenwoordig voor Real Madrid, maar de carrière van de Rode Duivel had er helemaal anders kunnen uitzien.

Dat een voetbalcarrière op details beslist kan worden, bewijst de anekdote die een ex-scout van Hoffenheimd op DAZN onthuld. Daarin geeft Lutz Pfannenstiel aan dat Hoffenheim destijds Thibaut Courtois afwees, omdat hij gebuisd was voor Wiskunde.

"We waren geïnteresseerd in zowel Courtois als Casteels. Twee vergelijkbare keepers. Ze leken zelfs op elkaar. Het enige verschil was hun naam. Uiteindelijk zijn we voor Casteels gegaan, omdat Courtois net een buis kreeg voor Wiskunde."

Casteels werkte uiteindelijk jarenlang aan zijn doorbraak in Duitsland en groeide er uit tot een van de beste doelmannen van de Bundesliga. Maar met de carrière van Courtois ging het nog net iets beter.

Courtouis kwam bij Chelsea terecht, speelde op uitleenbasis voor Atlético Madrid en groeide uit tot de vaste nummer één bij de Rode Duivels. Vandaag de dag is hij de eerste doelman van Real Madrid en behoort hij tot een van de beste doelmannen ter wereld.

Pfannenstiel denkt nog steeds dat er ook voor Casteels een carrière aan de absolute top in het verschiet ligt. "Hij is een zeer betrouwbare en moderne doelman. Hij zit qua niveau niet zo ver af van Courtois."