Defour wacht al een maand op nieuws van Antwerp: "Komt er geen akkoord, dan is het maar zo"

Het eenjarig contract dat Steven Defour in september tekende bij Antwerp is bijna afgelopen. De middenvelder had een positief gesprek over een verlengd verblijf, maar een voorstel kreeg hij nog niet.

Dat gesprek tussen Steven Defour en het bestuur van Antwerp is intussen alweer een maand geleden. "Ze gingen terugkoppelen met een voorstel. Dat zullen ze dan nog wel doen zeker", vroeg hij zich af in Gazet van Antwerpen. Enerzijds zou Defour graag bij de club blijven, anderzijds gaat hij er ook geen drama van maken als er anders wordt beslist. "Ik voel me goed in Antwerpen. Maar komen we uiteindelijk niet tot een akkoord, dan is dat maar zo. Ik lig er niet wakker van. De transferperiode duurt nog lang." Als RAFC wacht kunnen andere clubs van de situatie profiteren. Zo is er interesse vanuit Turkije voor Defour.