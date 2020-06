Hallucinante Witsel: zijn passingspercentage is gewoon ongelooflijk

Waarom vinden coaches Axel Witsel onmisbaar? Wel, zijn passingpercentage spreekt voor zich. Zaterdag gaf hij tegen Hertha Berlijn nog maar eens een masterclass.

Witsel is nog maar net terug uit blessure, maar heeft zijn goeie vorm alweer te pakken. Gisteren verzond hij 80 passes waarvan er 77 in de voeten van een ploeggenoot terecht kwamen. Dat is goed voor 96 procent geslaagde passes.

Niet verwonderlijk, want Witsel geeft sinds de start van het seizoen zo'n 94 procent gelukte passes. In de Champions League is dat zelfs bijna 95 procent. Daarom is dus ook Roberto Martinez zo gek van hem: hij heeft de vista om zijn ploeggenoten te vinden nadat hij zelf de bal veroverd heeft.