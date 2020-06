Gaat Standard opvolger van Preud'homme in eigen huis zoeken? Beloftevolle coach staat te popelen

Bij Standard weten ze er wel de spanning in te houden. Michel Preud'homme heeft nog altijd niet verklapt of hij ook komend seizoen aan het roer zal blijven bij de club van zijn hart. Die kans lijkt klein en dus wordt er al volop gespeculeerd over namen van mogelijke opvolgers.

Verscheidene namen passeerden al de revue. Felice Mazzu koos voor Union, Marc Wilmots solliciteerde zelf nadrukkelijk voor de vacature en dan vielen er buitenlandse namen als Christian Panucci en Vladimir Ivic. Volgens RTBF moeten we het echter niet zo ver gaan zoeken. Het medium ziet Mbaye Leye, huidig assistent van Preud'homme, als de nieuwe T1 van de Rouches. De Senegalees is pas 37 en werd in Luik gezien als de natuurlijke opvolger van Preud'homme op termijn. Mogelijk worden die plannen nu dus wat vervroegd. Leye beschikt echter nog niet over een Pro Licence-diploma, maar zou een uitzondering kunnen krijgen doordat Eric Deflandre wel over de nodige diploma's beschikt.