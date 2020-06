Cyril Ngonge is hot in Nederland: subtopper meldt zich voor jonge winger van Club Brugge

Cyril Ngonge zal zijn jaartje in de Nederlandse tweede klasse niet betreuren. De jonge flankaanvaller draaide een knap seizoen bij Jong PSV en geniet nu interesse uit de Eredivisie.

Club Brugge heeft met Cyril Ngonge een gegeerde speler op de loonlijst staan. Blauw-zwart leende de 19-jarige winger een seizoen uit aan Jong PSV en hij kroonde zich tot clubtopschutter in de Nederlandse tweede klasse.

Nog 1 jaar contract bij Club Brugge

De Eindhovenaars hebben echter beslist om de aankoopoptie in zijn contract niet te lichten, waardoor hij terugkeert naar Club Brugge. Ngonge ligt nog maar tot 2021 onder contract en gezien zijn mooie seizoen in Nederland is het logisch dat er nu interesse is voor hem.

Volgens Voetbal International zou Ngonge een belangrijk transfertarget zijn van FC Utrecht, het nummer 6 in de Eredivisie, en zijn er al verkennende gesprekken gevoerd. De aankoopoptie voor Jong PSV bedroeg overigens 750.000 euro, maar die is intussen vervallen.