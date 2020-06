Pro League teruggefloten: dan toch geen nieuwe spelers in bekerfinale en promotiefinale

De bekerfinale en de promotiefinale die nog afgewerkt moeten worden, krijgen weer een heel andere aanblik. De Pro League had eerder beslist dat de betrokken clubs nieuwe spelers zouden mogen opstellen, maar de FIFA heeft anders beslist.

De FIFA heeft aan de Pro League laten weten dat de nieuwe spelers die eventueel zullen aangetrokken worden dan toch niet speelgerechtigd zullen zijn in de bekerfinale tussen Antwerp en Club Brugge en de promotiefinale in 1B tussen Beerschot en OHL.

Op 1 augustus geven Antwerp en Club mekaar partij in het Koning Boudewijnstadion in de bekerfinale. Een dag later ontvangt OHL Beerschot voor de terugwedstrijd in de promotiefinale in 1B. De beslissing van de FIFA is vooral slecht nieuws voor OHL, dat veel spelers heeft die einde contract zijn, en Antwerp.

Stemmingsresultaat van 15 mei tevergeefs

Eerder was er op een vergadering van de Pro League op 15 mei gestemd dat de teams wel beroep konden doen op nieuwe kernen, maar dat zal dus niet het geval zijn.