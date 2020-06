FIFA zadelt Antwerp en OHL met flinke kater op, Club Brugge en Beerschot komen er haast zonder kleerscheuren van af

Wereldvoetbalbond FIFA heeft de reglementswijziging van de Pro League teruggefloten. Op vraag van Club Brugge en Antwerp zou de Pro League het toelaten om in de beker- en promotiefinale nieuwe spelers op te stellen. Dat mag nu toch niet meer en dat heeft voor vier clubs gevolgen.

Beerschot

De Kielse Ratten lijken het minst hard getroffen hierdoor. De leden van de technische staf hebben onlangs nieuwe, meerjarige overeenkomsten getekend en wat spelers betreft zijn er nagenoeg geen sterkhouders einde contract na 30 juni. Allen Grisez (tien basisplaatsen) haalde geregeld de basiself. Genk-huurling Seigers is geblesseerd.

Beerschot juicht de beslissing van FIFA toe, want de club was geen vragende partij om nieuwe spelers te mogen opstellen. Vorige week was de club zelfs naar het BAS getrokken. “Beerschot stelt dat een reglementswijziging tijdens een seizoen de rechtszekerheid aantast. Bovendien tracht de aanpassing de competitie te beïnvloeden waardoor het volgens de reglementen van FIFA, UEFA en KBVB overduidelijk de integriteit van de competitie aantast”, luidde het vorige week op de webstek.

OH Leuven

Voor de winnaar van de eerste periodetitel ligt de situatie helemaal anders. De club ontsloeg Vincent Euvrard, maar daar ligt het probleem niet. Een nieuwe trainer mag wel worden aangesteld. Het is vooral de spelerskern die flink uitgedund kan worden. OHL telt maar liefst vijftien spelers, waaronder enkele basispionnen en sterkhouders, die hun contract op 30 juni zien aflopen of die dan terugkeren naar de club die hen heeft uitgeleend.

Het gaat om Van Hyfte, Perbet, Kotysch, Hubert, Duplus, Tshimanga, Keet, Henkinet, Aguemon, Croizet, Mbombo, Schuermans, Van den Bergh, Sowah en Laes. Van de spelers die dit seizoen geregeld werden ingezet liggen alleen topschutter Henry, Keita, Myny, Maertens, Mercier, Kehli en Ngawa tot medio 2021 of langer vast.

OHL zal dus enkele contracten moeten verlengen voor minstens een half jaar. Een verlenging voor een erg korte termijn, zoals in Engeland nu gebeurt, is vooralsnog wettelijk niet mogelijk. Zij zijn het grootste slachtoffer van dit tussenkomen van de FIFA.

Club Brugge

Blauw-zwart zal deze beslissing amper voelen. Percy Tau, wel een veel ingezette pion door Philippe Clement, keert na zijn uitleenbeurt terug naar Brighton & Hove Albion. Persona non grata Mbaye Diagne is hetzelfde lot beschoren en keert terug naar Galatasaray.

Antwerp

Dan kampt Antwerp met iets meer ‘probleemdossiers’. In doel bijvoorbeeld. Sinan Bolat werd reeds uitgezwaaid en ook reservedoelmannen Jens Teunckens en Yves De Winter zoeken andere oorden op. In januari trok de Great Old wel de 20-jarige Kroaat Davor Matijas aan. Zijn eerste match voor Antwerp zal meteen een erg belangrijke zijn.

Daarnaast keren ook Hoedt (Southampton) en Gano (Genk) terug na hun uitleenbeurt. Baby heeft al bij Eupen getekend en dan zijn er nog de aflopende contracten van Mirallas (niet verlengd), Defour, Arslanagic en sterspeler Dieumerci Mbokani. Die laatste drie komen nog in aanmerking voor een contractverlenging.