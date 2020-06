Mo Messoudi over het 'niet zo onverwachte ontslag' van Vincent Euvrard (OHL): "Plots ben je alleen T1, zonder Vercauteren"

Tussen twee finalematchen in heeft Oud-Heverlee Leuven besloten dat het beter is om met een andere trainer verder te gaan. Vincent Euvrard werd opzij geschoven en dat is volgens analist Mo Messoudi (ex-OHL) niet geheel onverwacht.

Vincent Euvrard behoedde OHL vorig seizoen in samenwerking met Franky Vercauteren voor degradatie naar amateurvoetbal en pakte dit jaar de eerste periodetitel. Maar die lijn werd in de tweede periode niet doorgetrokken. Integendeel.

Meer tegengoals dan Lokeren

"In de tweede periode heeft Oud-Heverlee Leuven het grootste aantal tegendoelpunten gekregen van de hele reeks. Dat zal er wel voor iets tussen zitten. En daardoor is het vertrouwen in die returnmatch misschien wat aangetast", wees Mo Messoudi op de mindere vormcurve vanaf december 2019. OHL slikte maar liefst 30 tegengoals in de laatste veertien matchen, meer zelfs dan het fel geplaagde Lokeren (26).

De timing van het ontslag is natuurlijk zeer bijzonder, tussen de heen- en terugmatch van een promotiefinale. "Het zou kunnen dat er zaken van de spelersgroep zijn doorgesijpeld naar het bestuur. De club zal zijn redenen wel hebben gehad voor deze beslissing. Er moet dus een achterliggende reden zijn en dat willen ze verhelpen met iemand nieuw, iemand die voor één match een schokeffect kan veroorzaken tijdens de heel lange aanloop naar die ultieme match."

Vertrek van Frank Vercauteren

Begin oktober is Frank Vercauteren overgestapt naar Anderlecht en stond Euvrard er alleen voor als T1. "Dat was uiteraard een bizarre situatie. Hij was assistent van Vercauteren en de resultaten waren er. Als assistent heb je ook een andere relatie met de spelers. en dan ben je plots alleen T1. Dan kan toch voor een andere -wie weet minder- beleving zorgen. Franky had meer gezag en misschien is het daarom misgelopen."

"Al heeft Euvrard toch ook getoond dat hij een goede coach is en een organisatie kan neerzetten. Met Vercauteren heeft hij gewoon uitstekend werk geleverd."

Al bij al blijft het een gedurfde zet van de club om tussen de twee finalematchen zo drastisch in te grijpen. Als ze straks niet promoveren hoeft dat volgens Messoudi niet te betekenen dat OHL nu een mal figuur heeft geslagen. "Het resultaat (Beerschot won de heenmatch met 1-0, nvdr.) spreekt nu eenmaal niet in hun voordeel. Ik denk dat ze met de trainerswissel toch aantonen dat ze ook op de lange termijn voor iemand anders willen kiezen door die mindere resultaten in de tweede periode", besluit Messoudi.