Officieel: Angers trekt portefeuille open voor nieuwe doelman, Ludovic Butelle lijkt te moeten vertrekken

Na twee succesvolle uitleenbeurten aan Nîmes, heeft Paul Bernardoni besloten zich deze zomer bij Angers aan te sluiten. Bordeaux zal zo'n 7,5 miljoen euro ontvangen voor de jonge doelman.

Paul Bernardoni (23 jaar) had een goed seizoen met 26 wedstrijden in alle competities samen bij Nîmes. Angers was overtuigd en de club van Butelle besloot om 7,5 miljoen op tafel te leggen om de voormalige Franse doelman van de U21 weg te plukken bij zijn moederclub Bordeaux. Het is ook meteen de grootste transfer uit de geschiedenis van Angers.

"Angers SCO is zeer verheugd om de komst van de Franse doelman Paul Bernardoni aan te kondigen. De speler zal een vierjarig contract tekenen. Vanaf 1 juli opent een nieuwe pagina in zijn toch al rijke carrière. Zijn persoonlijkheid en de reünie met zijn voormalige teamgenoten Antonin Bobichon, Sada Thioub en Rachid Alioui zullen zijn integratie vergemakkelijken! De club is verheugd hem te verwelkomen en wenst hem veel succes bij Angers SCO," zei de club in haar persbericht.

Deze aankomst duwt Ludovic Butelle meer dan ooit richting de uitgang. De ex-doelman van Club Brugge heeft dit seizoen enkele moeilijkheden ondervonden en met nog een jaar te gaan op zijn contract zou hij nieuwe uitdaging kunnen aangaan of de rol van tweede doelman op zich nemen.