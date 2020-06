OFFICIEEL: OH Leuven neemt afscheid van Vincent Euvrard: "Het bestuur besloot om nu in te grijpen"

Vincent Euvrard is niet langer de trainer van OH Leuven. De club heeft het nieuws zelf bekendgemaakt. Euvrard bracht OHL naar de eerste periodetitel, maar volgens het bestuur was het momentum tijdens de tweede periode verloren gegaan.

In februari 2019 nam Vincent Euvrard over en hij deed het meteen uitstekend door play-off 3 te winnen met de club. Ook dit seizoen starte hij goed en haalde hij met OHL de eerste periodetitel. In de tweede periode zakten ze echter wat weg en daar lijkt Euvrard nu afgestraft op de te worden.

Aiyawatt Srivaddhanaprabha, de voorzitter van OHL, gaf meer uitleg op de website van de club. "Hij nam op een moeilijk moment over en hij toonde zijn kwaliteiten. Vince en zijn team verdienen alle lof voor de plaats in de promotiefinale."

"Het momentum is echter verloren gegaan tijdens de tweede periode en daarom heeft het bestuur nu beslist om in te grijpen. Dit hebben we gedaan om onze doelen dit seizoen waar te maken en zodat ons volledig potentieel volgend seizoen tot uiting kan komen. We danken Vince voor zijn harde werk en wensen hem het beste", aldus de voorzitter. Voorlopig zullen assistenten Jo Mununga, Hans Visser en José Jeunechamps de taken overnemen.