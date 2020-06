Bayern zet vanavond de eerste stap richting treble

Bayern München staat voor belangrijke weken.

Bayern gaat andermaal voor een Duitse titel, de achtste op rij. De Duitse grootmacht kon niet het hele seizoen lang domineren: de start van het seizoen onder Niko Kovac was rampzalig.

Maar de dingen zijn veranderd en sinds de heropstart van het kampioenschap hebben de spelers van Hans-Dieter Flick elke wedstrijd gedomineerd en ligt de titel binnen handbereik.

Maar de spelers van Bayern München hebben ook nog andere doelen dit seizoen. Ten eerste, de Duitse beker, waarin het woensdagavond Eintracht Frankfurt bekampt, en ten tweede de Champions League, waar het een enorme ommekeer zou betekenen voor Chelsea moest het zich toch kwalificeren na de 0-3 in de heenwedstrijd.

Kortom, Bayern is een doelpuntmachine geworden en Frankfurt zou wel eens de prijs kunnen betalen, vooral omdat Lewandowski en Müller zeker van de partij zullen zijn: beide spelers zijn geschorst voor de volgende Bundesliga-wedstrijd. Er is dus geen reden om de topschutter en de assistenkoning te sparen. Kevin Trapp is gewaarschuwd, hij gaat een zware avond tegemoet.

