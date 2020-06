Megatoby in plaats van Leopold II? Petitie opgestart om controversieel standbeeld te vervangen door beeld van Toby Alderweireld

In het Antwerpse district Ekeren werden het standbeeld van de controversiële Koning Leopold II de voorbije weken beschadigd. Het beeld werd (voorlopig) van de sokkel gehaald en er loopt nu een opmerkelijke campagne om een nieuw beeld te plaatsen.

Staat Toby Alderweireld voor de meest bizarre 'wissel' in zijn carrière? De centrale verdediger va Tottenham Hotspur is het middelpunt van een campagne in het Antwerpse stadsdistrict Ekeren en kan de controversiële Leopold II vervangen.

Daar werd de discussie opgestart om het beschadigde standbeeld van Koning Leopold II, verantwoordelijk voor vele doden in Congo, te vervangen door dat van de Rode Duivel. Het beeld van de koning werd danig beschadigd en is momenteel in restauratie.

Alderweireld groeide op in Ekeren en intussen is er ook al een petitie opgestart. "Aangezien die plek nu vacant is lijkt het mij een goed idee dit beeld te vervangen met een beeld van een echte lokale held", was de motivering voor de petitie.