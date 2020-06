OHL tussen twee vuren: nieuwe ploeg bouwen of gokken op promotiefinale

OH Leuven zit dik in de problemen door de tussenkomst van de FIFA. Geen nieuwe spelers en geen zin om de oude kern een nieuw contract te geven... Kiezen tussen de pest en de cholera...

De spelers die OHL momenteel nog onder contract liggen heeft voor de promotiefinale? Drie verdedigers (Ngawa, Ouedraogo en Gillekens), vier middenvelders (Maertens, Keita, Mercier en Kehli) en zes aanvallers (Henry, Limbombe, Myny, Borges, Hendriks en Tusic). Doelmannen? Ze moeten al de Thai Kawin Thamsatchanan vroeger gaan terughalen van zijn uitleenbeurt aan het Japanse H.C. Saporo, want ook Darren Keet is einde contract.

Daarnaast: Kotysch, Schuermans, Tshimanga, Hubert, Duplus, Aguemon, Croizet en Mbombo. Ook het contract van de huurlingen Sowah, Van den Bergh en Perbet loopt ten einde.

Met 13 spelers naar de promotiefinale trekken is natuurlijk waanzin. OH Leuven wacht af wat er vrijdag gaat beslist worden, maar door de interventie van de FIFA zijn ze mogelijk verplicht om een aantal van voorgenoemde spelers toch nog een contract voor één jaar te geven.

Een streep door de rekening natuurlijk, want ze wilden eigenlijk een heel nieuwe ploeg bouwen aan Den Dreef. Daarvoor was al budget vrijgemaakt, maar die plannen mogen dus waarschijnlijk weer de koelkast in, want tegen de regels van de FIFA zondigen, gaat niemand riskeren.

Dan blijft de vraag hoe gemotiveerd die jongens gaan zijn nadat ze eigenlijk al afgeschreven waren. Wie heeft er nog zin om een extra jaar bij te tekenen als dat betekent dat ze straks misschien toch nog in de tribune belanden? Allemaal vragen waar ze in Leuven nog geen antwoord op hebben.